Южно-Сахалинск, 21 марта, 2016, 07:52 — ИА Регнум. В Южно-Курильском районе Сахалинской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Подземный толчок произошел на глубине 54 км в 35 км к юго-востоку от населенного пункта Малокурильское утром 21 марта, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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Сообщение о землетрясении поступило от сейсмостанции «Южно-Сахалинск» в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в 10:11 по местному времени. Пострадавших и разрушений нет. Жители села Малокурильское могли ощутить толчки силой в 3 балла.

Оперативными группами производится осмотр зданий и сооружений, включая социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения.