Мадрид, 21 марта, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Футбольный матч 30-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей» завершился победой «Реала» со счётом 4:0, сообщает «Р-спорт».

realmadrid.com Матч «Реал Мадрид» против «Севильи»

Счет матча, проходившего в Мадриде, открыл на 6-й минуте Карим Бензема. Ещё почти час продолжалась безрезультатная борьба, в ходе которой игроки обеих команд не смогли реализовать пенальти: Роналду и Кевин Гамейро не оправдали надежд болельщиков на 58-й и и 27-й минутах матча.

Но затем «Реал» устроил соперникам настоящий разгром. На 64-й минуте Криштиану Роналду увеличил разрыв в счете, через две минуты Гарет Бейл тоже забил гол, а Хесе Родригес на 86-й минуте матча подвел итог разгрома — 4:0.

Теперь «Реал» находится на 3-м месте чемпионата Испании. «Севилья» — на 6-м.