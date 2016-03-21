Мадрид, 21 марта, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность видео с очередного матча испанского первенства по футболу между «Вильярреалом» и «Барселоной». Встреча команд завершилась ничьей — 2:2.

Цитата из: Champions Show Пострадавшая болельщица

В центре внимания — нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Посланный им мяч попал не в ворота соперника, а в лицо девушке, наблюдавшей за игрой с трибуны.

От удара у болельщицы закружилась голова, и она потеряла сознание. Дежурившая на стадионе бригада врачей оказала помощь пострадавшей на месте: серьезных травм она не получила.