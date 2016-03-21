Вашингтон, 21 марта, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама был принят на Кубе без должного уважения: по прибытии в Гавану его не поприветствовал председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. Об этом в своём Twitter сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

elespanol.com Официальная встреча Барака Обамы в аэропорту Гаваны

«Президент Обама только что приземлился на Кубе, большое дело, а Рауль Кастро даже не поприветствовал его», — сообщил Трамп.

Трамп отметил, что Рауль Кастро встречал других высочайших лиц, посещавших Кубу, в частности, папу римского, а Обаму в аэропорт встречать не поехал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Обама прибыл на Кубу. Впервые за 88 лет на Кубу прибыл американский президент. События, происходящие в эти часы на Кубе, многие эксперты сравнивают с падением Берлинской стены.

Обама прибыл в Гавану в составе большой делегации. По некоторым оценкам, её численность составляет 800−1200 человек.

Цель визита — завершить период холодной войны между странами, а также сформировать «дипломатическое наследие» президента Обамы.