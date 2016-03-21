Гуанчжоу, Китай, 21 марта, 2016, 07:12 — ИА Регнум.



chinanews.com Торговля воздухом

Предприимчивые жители округа Цинюань в провинции Гуандун начали продавать чистый воздух горожанам, страдающим от сильного смога.

Густой смог в ряде крупных городов провинции Гуандун вынудил жителей покинуть свои дома и отправиться в национальные парки, экологическая ситуация в которых значительно лучше. Многие жители Гуанчжоу решили посетить окрестности горы Ляншань, пишет «Чжунго синьвэнь»

Прибыв на место, китайцы обнаружили, что местные жители активно продают чистый воздух в полиэтиленовых пакетах. Желая подзаработать на сложной экологической ситуации в городах, представители этнических групп Чжуан и Яо начали продавать пакеты с воздухом по 30 и 10 юаней, в зависимости от объема.

Задумка полностью себя оправдала, многие горожане покупают пакеты с воздухом для себя и своих близких в качестве сувенира. Как сообщают китайские СМИ, приобретение воздуха в пакетах становится новой тенденцией в КНР. Журналисты рассказали еще о нескольких местах продажи пакетированного воздуха в других регионах Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с осени 2015 г. экологическая обстановка в большинстве крупных городов КНР значительно ухудшилась. Власти принимают меры по сокращению содержания вредных частиц PM 2,5 в воздухе, однако жители городов по-прежнему страдают от нехватки свежего воздуха.