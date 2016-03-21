Вашингтон, 21 марта, 2016, 06:00 — ИА Регнум. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена будет возможность доказать свою невиновность в том случае, если он вернется в США и предстанет перед судом. Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» помощник государственного секретаря США Джона Керри и руководитель бюро по вопросам демократии и прав человека Том Малиновский.

karmcentr.ru Капкан

По его словам, если Сноуден вернется в Соединенные Штаты, то у него и его адвоката будет возможность предоставить доказательства своей невиновности. «У него будут те же самые процессуальные права и возможности, которые есть у любого другого человека, который предстает в США перед судом», — объяснил Малиновский, добавив, что экс-агент АНБ обвиняется в разглашении государственной секретной информации.

Напомним, ранее Эдвард Сноуден заявлял, что хотел бы вернуться на родину. Главное, с точки зрения бывшего сотрудника спецслужб, вести свою правозащитную деятельность, где бы он ни находился.

ИА REGNUM также сообщало, что основатель «ВКонтакте» и Telegam Павел Дуров дал большое интервью американскому телеканалу CBS News, в котором рассказал, что был шокирован разоблачениями, которые сделал Эдвард Сноуден. Эти открытия, подчеркнул Дуров, заметно изменили его «идеалистичное представление» о западном мире и демократии.