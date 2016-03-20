Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2016, 02:11 — ИА Регнум. На Камчатку обрушился еще один мощный снежный циклон. Он принес в южные районы региона, в том числе в крупнейшие населенные пункты — Петропавловск и Елизовский район, большое количество снега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном метеоцентре, атмосферный вихрь задержится на несколько дней.

ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю На Камчатке бушует снежный циклон

Сейчас основной удар стихии приходится на столицу региона. «В городе снегопад начался еще накануне, к утру понедельника интенсивность выпадения осадков выросла, также усилилась и сила ветра. Погода со снегом и сильным ветром сохранится в течение всего понедельника, 21 марта», — сказали синоптики, которые также отметили, что циклон несет теплый воздух, из-за чего температура воздуха в Петропавловске повысилась до +2 градусов.

В метеоцентре добавили, что циклон будет портить погоду несколько дней. На вторник прогнозируется постепенное прекращение осадков, но потом атмосферный вихрь двинется дальше — по другим районам края.

Между тем, как отмечает корреспондент ИА REGNUM в Петропавловске еще не справились с последствиями предыдущего циклона, который бушевал на юге края 16 марта. Штормовым ветром тогда срывало кровлю с домов, било стекла. Дорожники за несколько дней до прихода нового циклона не успели нормально расчистить межквартальные и другие проезды.

В мэрии сейчас говорят, что на дорогах краевого центра задействовано максимально возможное количество уборочной техники. Но проезд пока затруднен, в основном, в микрорайонах. По центральным трассам транспорт двигаться может. Автобусы пока ходят по всем направлениям, но в целях безопасности, отменены занятия в первой смене во всех школах краевого центра.