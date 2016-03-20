На Камчатку вновь обрушился мощный снежный циклон
Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2016, 02:11 — ИА Регнум. На Камчатку обрушился еще один мощный снежный циклон. Он принес в южные районы региона, в том числе в крупнейшие населенные пункты — Петропавловск и Елизовский район, большое количество снега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном метеоцентре, атмосферный вихрь задержится на несколько дней.
Сейчас основной удар стихии приходится на столицу региона. «В городе снегопад начался еще накануне, к утру понедельника интенсивность выпадения осадков выросла, также усилилась и сила ветра. Погода со снегом и сильным ветром сохранится в течение всего понедельника, 21 марта», — сказали синоптики, которые также отметили, что циклон несет теплый воздух, из-за чего температура воздуха в Петропавловске повысилась до +2 градусов.
В метеоцентре добавили, что циклон будет портить погоду несколько дней. На вторник прогнозируется постепенное прекращение осадков, но потом атмосферный вихрь двинется дальше — по другим районам края.
Между тем, как отмечает корреспондент ИА REGNUM в Петропавловске еще не справились с последствиями предыдущего циклона, который бушевал на юге края 16 марта. Штормовым ветром тогда срывало кровлю с домов, било стекла. Дорожники за несколько дней до прихода нового циклона не успели нормально расчистить межквартальные и другие проезды.
В мэрии сейчас говорят, что на дорогах краевого центра задействовано максимально возможное количество уборочной техники. Но проезд пока затруднен, в основном, в микрорайонах. По центральным трассам транспорт двигаться может. Автобусы пока ходят по всем направлениям, но в целях безопасности, отменены занятия в первой смене во всех школах краевого центра.