Москва, 20 марта, 2016, 00:10 — ИА Регнум. В связи с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону, повлекшей гибель 62 человек, в столице отказались от праздничных мероприятий, приуроченных к экологической акции «Час земли». Сама акция состоялась, но превратилась в час памяти погибших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная акция «Час Земли» в Москве

«Час Земли» поддержали 1,5 тыс. зданий в Москве. С 20:30 до 21:30 отключили подсветку ансамбль Московского Кремля, собор Василий Блаженного, дом правительства РФ, храм Христа Спасителя, главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова, «Лужники», высотки «Москва-сити».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи в память о погибших в небе над Ростовом-на-Дону

Вся ранее запланированная праздничная программа, которой собирались поддержать мероприятие, была отменена в связи с трагедией, которая произошла в небе над Ростовом-на-Дону. В память о жертвах крушения самолета москвичи в центре города выложили из свечей слово «скорбим».

Отметим, что международная акция «Час Земли», инициированная WWF в 2007 году, проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Смысл акции — привлечь внимание общества к проблеме изменения климата планеты. Столица принимает участие в акции уже восьмой раз.

Напомним, ночью 19 марта самолет Boeing 737−800, выполнявший рейс из Дубая, разбился в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростова-на-Дону. На борту воздушного судна находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа, выживших нет.