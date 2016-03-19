Ростов-на-Дону, 19 марта, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Фотографии, сделанные на месте крушения пассажирского самолета Boeing в аэропорте Ростова-на-Дону, ИА REGNUM предоставили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Авиакатастрофа, унесшая жизни 62 человек: 55 пассажиров и семи членов экипажа, — произошла ночью 19 марта. На месте катастрофы сейчас работают сотрудники МЧС, следователи, эксперты МАК приступили к расследованию. Предварительными причинами специалисты называют погодные условия либо ошибку экипажа. В настоящее время найден один из бортовых самописцев.

Идентификацию тел погибших решено провести в Ростове-на-Дону. Сейчас с родными людей, находившихся в самолете, работают психологи.