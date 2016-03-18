Севастополь, 18 марта, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией 18 марта в Севастополе продолжались с самого утра до позднего вечера, передает корреспондент ИА REGNUM. Утром под аккомпанемент военных оркестров маршем по городскому кольцу прошли те, кто плечо к плечу встал на защиту города — моряки, представители самообороны и казачество, бойцы «Беркута». В шествии приняли участие более пяти тысяч человек.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

На площади Нахимова героев нашего времени встретило руководство города, собравшиеся торжественно возложили венки к Мемориалу героической обороны Севастополя.

Затем со сцены горожан поздравили полпред президента в КФО Олег Белавенцев, губернатор Сергей Меняйло, командующий ЧФАлександр Витко, и.о. председателя заксобрания Екатерина Алтабаева.

В этот день два года назад жители Севастополя собрались на площади Нахимова, чтобы увидеть трансляцию из Георгиевского зала Кремля, где президент РФ Владимир Путин и главы и Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России.

Спустя два года тысячи севастопольцев также пришли на центральную площадь — чтобы отметить годовщину Русской весны и свой личный вклад в победу. Сегодня над их головами также развевались российские триколоры, люди также не сдерживали слез радости.

Власти города устроили для горожан праздничную программу. На площади прошли выставки народных промыслов и ремесел, свое мастерство показали юные спортсмены. Весь день со сцены выступали творческие коллективы Севастополя. Вечером концерт группы группа «Земляне», Юрий Лоза и рок-группы «Маша и медведи».

Праздник завершился фейерверком.