Симферополь, 18 марта, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Главной достопримечательностью площади Ленина в Симферополе в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стала большая надпись у сцены «КрымРоссияНавсегда» — сейчас это самый популярный хэштэг в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM.

На праздничном концерте отметились группы «Любэ» и «Чичерина», местные творческие коллективы. По подсчётам организаторов, на праздник пришло около 10 тыс. человек. В руках у зрителей — большие и маленькие триколоры, ими пестрит вся площадь.

На концертах в Симферополе и Севастополе люди ждали появления президента Владимира Путина, все слышали, что он «где-то недалеко, на Тузле», но вживую перед крымчанами он так и не появился.

Концерт в Симферополе закончился праздничным салютом. Под грохот залпов люди скандировали «Россия!».