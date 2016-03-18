Уфа, 18 марта, 2016, 22:06 — ИА Регнум. В Уфе на митинге, посвященном второй годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России присутствовало более тысячи человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выступавшие не были ограничены в выборе тем, не согласовывались тексты лозунгов и плакатов. Пожилые участники, выражая свое праздничное настроение, принесли на встречу уникальные элементы национального башкирского костюма и народные музыкальные инструменты, сомнения в их искренности ни у кого не вызывало.

Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Ассоциация молодых депутатов РБ», в митинге-концерте принял участие спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, представители политических партий и общественных движений, студенты, рядовые уфимцы, а также члены творческих коллективов.

«Была подана заявка на 15 тысяч участников, это с большим запасом, — отметил заместитель председателя Ассоциации молодых депутатов республики Марат Сабитов. — Более точные цифры предоставит МВД, но по предварительным оценкам пришло несколько тысяч человек. Часть участников, например, студенты, прибыли в организованном порядке, однако по радостным лицам можно сказать, что большинство из них привело сюда веление сердца».

«Для нас всех важны слова главы Республики Крым Сергея Аксенова о том, что если бы предстоял еще один референдум, народ Крыма еще сто раз проголосовал бы так же», — отметила депутат Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова.

Координатор регионального отделения Народного освободительного движения Дмитрий Молев подчеркнул, что такие мероприятия убедительно доказывают, что жители остальных регионов России солидарны со своими соотечественниками-крымчанами. «Не нужно забывать, что кроме необходимости вкладываться в инфраструктуру Крыма наша страна вернула известные российские бренды, — считает собеседник. — Каждый рубль, вложенный в восстановление экономики Крыма сегодня, завтра вернется сторицей».

Несколько необычно, но вполне логично прозвучал вопрос лидера башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина. «Возвращение Крыма в состав России показало истинное отношении Турции к России, а также необходимость сохранения исторической памяти, — заявил коммунист. — Так почему же до сих пор одна из главных улиц Уфы с 2007 года по сей день носит имя гражданина Турции Ахметзаки Валидова, желавшего поражения нашей стране в Великой Отечественной войне?»