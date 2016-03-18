Калининград, 18 марта, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Более 12 тысяч человек приняли участие в Калининграде в митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, за время несения службы на площади Победы происшествий и правонарушений не допущено.

39.mvd.ru Калининград, площадь Победы. 18 марта 2016 года

Первоначально организаторы акции анонсировали участие 5 тысяч человек. В целях безопасности полиция перекрыла магистрали, ведущие к площади Победы.

Участники мероприятия пришли с плакатами «Крым! Весна! Россия!», «Россия своих не бросает», «Je suis Sebastopol! Я — Севастополь!», «Севастополь — колыбель русского духа!»

Всем желающим на площади раздавали Георгиевские ленты. Для

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время калининградский сегмент соцсетей заполнен фотографиями с митинга-концерта.