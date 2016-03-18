Чебоксары, 18 марта, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошёл праздничный митинг «Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он состоялся на Красной площади и собрал, как и в прошлом году, 10 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

cap.ru Поддержать крымчан пришли 10 тыс. человек

Организаторами митинга стали профсоюзы, патриотические, молодежные и ветеранские организации. На Красную площадь собрались представители ветеранских, патриотических, молодежных и профсоюзных организаций, сотрудники социальных и образовательных учреждений, деятели культуры и активные, неравнодушные горожане.

Среди участников также был глава Чувашии Михаил Игнатьев. Примечательно, что в фоторепортаже, опубликованном пресс-службой руководителя региона, почти все кадры были посвящены Михаилу Игнатьеву — то он с единороссами, то позирует на фоне флагов «Единой России», то вместе с руководителями организаций. По состоянию на 21:30 часов, из 17 отборных фотографий, вошедших в официальный репортаж, на 11-ти запечатлён Михаил Игнатьев.

Участники праздничного митинга отмечали, что 16 марта 2014 года прошёл исторический референдум, на котором граждане республики Крым решали будущую судьбу автономии. «Мы абсолютно уверены в правоте решения президента страны и решения крымчан. Эту правоту доказала жизнь. Сегодня наши сердца переполнены радостью за нашу Родину», — отметил лидер чувашских единороссов Николай Малов.

«Главный урок, который мы вынесли из крымских событий — когда мы едины, мы непобедимы. Единая, сплоченная Россия не по зубам никому в мире. Поэтому и пытаются ослабить нас изнутри», — сказал в своем выступлении глава города Чебоксары Леонид Черкесов.

Чебоксарцы, пришедшие на площадь, держали в руках российские триколоры и плакаты с надписями: «Крым и Россия — вместе навсегда», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь», «Крым — это Россия от Владимира до Владимира», «Вместе мы непобедимы» и ряд других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении полуострова Крым и города-героя Севастополя с Российской Федерацией. Через два дня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Приуроченные к этой дате мероприятия проходят во всех регионах страны.

Напомним, в Крыму проживают более 2,5 тыс. чувашей. В 2014 году между Кабинетом министров Чувашии и Советом министров Республики Крым было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.