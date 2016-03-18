Ярославль, 18 марта, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся митинг, посвященный второй годовщине присоединения республики Крым к России. На площадь вышли представители Федерации Независимых Профсоюзов России, Российского Союза Ветеранов Афганистана, Союза Десантников России, политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» и «Партии Великое Отечество».

«Отличительной особенность крымских митингов, а они проводятся уже в третий раз, является то, что все партии, все общественные организации едины. Здесь нет распрей, нет предвыборной риторики, есть только чувство сопричастности», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM прошедший митинг один из его организаторов, председатель Ярославского отделения Российского Союза Ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.

Выступавшие с трибуны были эмоциональны.

«Наши враги, прижимая нас санкциями, спрашивают: ну, а теперь Крым ваш? И мы им отвечаем: Крым — наш!», — такими словами начал своё выступление руководитель регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв.

«Все те, кто считают деньги, потраченные на Крым, пусть задумаются о том, что если бы там сейчас стояли базы американцев и мы увели бы наши войска из Крыма, то какие деньги мы тратили бы на укрепление южных рубежей. Они абсолютно были бы несопоставимы. Это один из тех примеров, которые я привожу тем, кому плохо от ввода войск в Сирию и еще хуже, когда их выводят. Я говорю это тем, кому становится плохо от слов «Крым наш!», — заявил на митинге председатель Ярославского регионального отделения «Союза Десантников России», руководитель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Лидер ярославского ЛДПР Андрей Потапов заклеймил позором противников присоединения Крыма к России.

«Для нас этот праздник стал хорошей доброй весенней традицией. А тем временем, как мы собрались здесь и выражаем солидарность с народом Крыма, негодяи и предатели России собираются в Вильнюсе и обсуждают, как ломать Россию. Они говорят, что нужно вернуть Крым Украине. Они наплевали на свою Родину, на своих предков, продались за зеленые американские бумажки и как собачки выслуживаются перед своим западным хозяином. Но они не понимают, что когда они станут не нужны, хозяин выбросит их, как использованный контрацептив», — был эмоционален на трибуне Андрей Потапов.

«Два года назад в эти дни я был в составе группы международных наблюдателей на референдуме в Севастополе. Я помню эмоциональное состояние крымчан, севастопольцев. Для них это был просто праздник! Они все в едином порыве желали референдума и было сразу ясно как они проголосуют. Когда 96% высказались за вхождение в Российскую федерацию, ощущение было непередаваемое. Спустя два года это эмоциональное состояние сохранилось. Я рад, что жители Крыма не узнали тех страшных вещей, которые последние годы творятся на Украине» — поделился своим мнением депутат Ярославской областной думы, секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Крым и Россию связывает многовековая совместная история, и сегодня мы празднуем вторую годовщину возвращения Крыма домой. Она, возможно, не такая эмоциональная, как в год присоединения, но от этого не менее значимая. Мы сегодня выражаем солидарность с крымчанами — им тяжелее сейчас, чем всей стране ‑ и этим мы демонстрируем, что мы — одна страна, и новую историю мы будем делать вместе», — прокомментировал митинг заместитель председателя Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Илья Осипов.

Удивительно, но не всем, кто хотел выступить, было предоставлено это право. Представителю партии «Родина» было отказано в выступлении, однако члены регионального отделения «Родины» все равно приняли участие в митинге.

По оценке корреспондента ИА REGNUM, в митинге приняло участие около 1,5 тысяч человек.