Рязань, 18 марта, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Пять тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна! Мы вместе!», который состоялся на площади Победы в Рязани 18 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Организаторами митинга-концерта стали Общественная палата региона и региональное отделение «Российского военно-исторического общества».

Фото пресс-службы правительства Рязанской области

На митинге выступили секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, заместитель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Александр Трушин. Также перед участниками акции выступили рязанцы, внесшие свой вклад в упрочение дружбы между Рязанью и Крымом — профессор кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина Елена Архипова, принимавшая участие в создании программы повышения квалификации для учителей-словесников Республики Крым, и врач-офтальмолог Юрий Соколов, в числе первых российских медиков посетивший полуостров весной 2014 года.

Сегодня город накрыл обильный снегопад, однако, несмотря на это, на площадь отпраздновать возвращение Крыма в состав России пришли тысячи человек. Среди лозунгов, звучавших сегодня, — «Крымская весна — мы вместе!», «Крым и Россия — вместе навсегда!», «Крым! Весна! Россия!».

«Митинг прошел замечательно, на большом подъеме, несмотря на очень плохую погоду, пришло много людей, — рассказала после митинга секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. — Все прошло с большим подъемом и воодушевлением. Пришли представители трудовых коллективов, партия, общественных движений, очень много молодежи».

«Мы уже в третий раз собираемся на площади Победы, чтобы выразить свое отношение к этому важнейшему событию в отечественной истории. Для меня день воссоединения России и Крыма — прежде всего, праздник национальной гордости и достоинства, который свидетельствует о колоссальном росте национального самосознания», — добавила Наталья Гришина.

«Сегодня на митинге мы, рязанцы, вспоминали о том, как участвовали в событиях, предшествовавших Крымской весне. Еще в 2007 году по инициативе Русской общины Крыма был впервые проведен Фестиваль «Великое русское слово» и конференция, посвященная русскому языку, где мне посчастливилось участвовать. С тех пор наша дружба и сотрудничество с крымскими учителями и учеными-словесниками насчитывает почти 10 лет.

Одним из важнейших событий того трудного времени стало создание учебников русского языка для русскоязычных школ Украины. И написали эти учебники наши коллеги — авторский коллектив под руководством ректора Крымского республиканского института последипломного педобразования Александра Рудякова и доцента этого института Татьяны Фроловой. Судьба этих учебников очень драматична! Мы в России поддержали эти учебники. Однако политики из Верховной Рады усмотрели в них признаки непатриотизма. Институт в Крыму был закрыт.

И тут события Крымской весны! Это была победа. Конечно, у учителей Крыма еще есть проблемы. Еще совсем недавно русский язык изучался в Крыму всего два часа в неделю», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM участница митинга профессор кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина Елена Архипова.

«Но наша совместная работа продолжается и сегодня. В декабре прошлого года мы пригласили к нам в университет большую делегацию крымских учителей-словесников из всех районов Крыма. Мы провели для них большой семинар, мастер-классы, показали наши школы. Крымчане приехали к нам в тяжелый для них период. В это время в Крыму была энергетическая блокада. У людей в декабре не было ни света, ни тепла, ни связи. И при этом наши крымские друзья нашли в себе мужество приехать к нам, чтобы учиться. Наши гости искренне говорили, что несмотря ни на что, они счастливы, потому что они — в России. Эта наша встреча получила символичное название «Есенинский мост в Крым». Этот мост нами уже построен. А впереди еще многое предстоит сделать. Но мы — вместе. И мы сохраним наш родной, великий и могучий, русский язык», — добавила Елена Архипова.