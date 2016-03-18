Великий Новгород, 18 марта, 2016, 19:37 — ИА Регнум. На площади Победы-Софийской в Великом Новгороде сегодня, 18 марта, состоялся митинг-концерт «Россия — Крым — единство!», посвященный второй годовщине вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на площадь пришли представители различных политических партий, сотрудники крупных предприятий города и области, учащиеся и студенты образовательных учреждений, горожане.

duma.nov.ru Новгородцы отметили вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией

Праздничный митинг-концерт начался с выступления мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, который поднялся на сцену вместе с ветераном Великой Отечественной войны, участником освобождения Севастополя, Почётным гражданином города Александром Поповым.

Выступая перед горожанами, Бобрышев назвал воссоединение Крыма с Россией «революцией достоинства». «Мы, россияне, всегда считали Крым своим. 22 года все россияне и крымчане ждали воссоединения. Свершилась революция достоинства, когда крымчане восстали против мракобесов из Киева. Они чувствовали нашу поддержку, великого русского народа. И вот мы вместе навеки», — сказал он.

По данным мэрии, в митинге приняли участие около трёх тысяч человек.

Напомним, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.