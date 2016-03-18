Ереван, 18 марта, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик призвал стороны нагорно-карабахского конфликта воздержаться от нарушений режима прекращения огня накануне предстоящих религиозных праздников.

Сайт ОБСЕ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик

«В связи с приближением Новруз Байрама и Святой Пасхи я призываю стороны строго придерживаться режима прекращения огня и избегать каких-либо действий на линии соприкосновения или на границе, которые могут привести к росту напряженности», — передает azatutyun. am со ссылкой на официальный сайт организации.

Кроме того, Каспршик, который 17 марта проводил мониторинг на границе Армении и Азербайджана, сообщил о том, что в ходе мониторинга получил информацию от обеих сторон о текущей ситуации.

«Стороны проинформировали меня о последних развитиях на границе, я выслушал беспокоящие их вопросы. Обе стороны отметили близкое расположение сел к линии соприкосновения войск. Их жители сильно пострадали от нарушений режима прекращения огня», — говорится в заявлении личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

На призыв Каспшика уже откликнулись в Армении. «Вооруженные силы Армении готовы жестко соблюдать перемирие на границе с Азербайджаном и воздерживаться от любых шагов в направлении роста напряженности, при условии аналогичного отношения ВС Азербайджана к призыву личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика», — отмечается в заявлении Министерства обороны Армении.