Нью-Йорк, США, 18 марта, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций возложила большую часть преступлений против гражданских лиц на саудовскую коалицию. Об этом со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает агентство Франс-Пресс.

Война

«Коалиция ответственна в два раза больше за гражданские жертвы, чем все остальные силы вместе взятые», — говорит Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн.

Комиссариат насчитал 9 000 гражданских жертв, включая 3 218 убитых, с начала военной интервенции Саудовской Аравии и ее союзников 26 марта 2015 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, что ООН осудил авианалет ВВС Саудовской Аравии на оживленный рынок в йеменском городе Мастаба, в результате которого 15 марта погибли 116 человек.