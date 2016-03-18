Саратов, 18 марта, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Саратове состоялся митинг «Мы вместе», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие, в котором приняло участие около 7 тыс. человек, прошло на Набережной космонавтов у памятника Юрию Гагарину. Среди участников митинга был саратовский губернатор Валерий Радаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.gov.ru Митинг «Мы вместе!» в Саратове

Выступая с трибуны, организаторы митинга сравнили возвращение Крыма в состав России с Победой в Великой Отечественной войне. Крым навсегда с Россией, у нас общая история, единые корни, одна страна, обратился к собравшимся губернатор.

«Традиции братства роднят нас столетиями. Они нерушимы и выдержат любой натиск. Население полуострова и всей страны стало жить едиными заботами и задачами», — сказал Радаев, подчеркнув, что Саратовскую область и Крым, город Севастополь связывают давние дружеские связи, которые только крепнут со временем.

Отметим, накануне Валерий Радаев выступил с комментарием о сотрудничестве Саратовской области с Крымом. В частности, глава региона сказал: «Мы уже поставляем в Крымский федеральный округ саратовское стекло, энгельсские троллейбусы, холодильное оборудование, приборную продукцию и намерены расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. Наш регион продолжает шефство над прославленной 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота, где проходят службу и саратовцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении полуострова Крым и города-героя Севастополя с Российской Федерацией. Через два дня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Приуроченные к этой дате мероприятия проходят во всех регионах страны.