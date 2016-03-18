Брянск, 18 марта, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В митинг-концерте, посвященном второй годовщине воссоединения Крыма и России, в Брянске приняли участие 15 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области, мероприятие прошло на площади Воинской Славы у Кургана Бессмертия. Отпраздновать воссоединения пришли представители общественных организаций, различных политических партий и трудовых коллектива города.

фото Управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства

Перед собравшими выступили герой России Александр Постоялко, председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, председатель Брянской региональной общественной организации поискового объединения «Возрождение» Алексей Екимцев и другие известные в Брянске люди.

«Особую гордость я испытываю за воинов наших Вооруженных Сил. В Российской Армии никогда не делили солдат по национальному признаку: все были равны в своей священной обязанности защищать Родину. И сегодня такое же чувство единства и общности охватывает всех россиян в поддержке Крыма и Севастополя», — сказал Александр Постоялко.

Как сообщил ИА REGNUM один из участников митинга, ректор Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского и председатель Общественной палаты Брянской области Андрей Антюхов, на митинг-концерте было очень много молодых людей, что показывает, что молодым не безразлично, каким будет завтрашний день: будем ли мы жить в добрых единогосударственных отношениях или люди будут по разные стороны барррикад.

«Сегодня рефреном звучали слова: «Мы вместе». Когда мы говорим о необходимости совместно строить государство, то люди, независимо от того, в Крыму они живут или в другой точке России, говорят о том, что государство должно быть построено на основах равноправия, соблюдения закона, уважении гражданских свобод. Сегодня вторая годовщина, и люди, пришедшие на митинг, выражали свое позитивное отношение к тому выбору, который сделали граждане Крыма и Севастополя. Мы поддержали их выбор и сегодня мы не делимся на региональные формации, а мы говорим, что мы единое государство, у нас общие цели и задачи», — рассказал Андрей Антюхов.

Собравшиеся поддержали выступающих плакатами, на которых было написано: «Одна страна — одна история», «Крым — это Россия!», «Севастополь, Крым, Брянск, Россия», «Мы любим Крым». В завершении митинга перед брянцами выступили лучшие региональные ансамбли «Бабкины внуки», «Живая вода», «Ватага», «Арт-класс», «Созвучие», ансамбль танца «Каприз и другие. Самым ярким событием стало скандирование лозунга «Россия» пятнадцати тысячами жителей города.