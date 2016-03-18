Кострома, 18 марта, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Костроме на площади Мира 18 марта состоялся митинг, посвященный второй годовщине возвращению Крыма в состав России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, на мероприятие пришли более пяти тысяч человек — представители трудовых коллективов Костромы, студенты, ветераны, руководители города и области.

Пресс-служба администрации города Костромы

Митинг, на котором выступавшие еще раз подчеркнули историческую важность возвращения полуострова в состав России, завершился выступлением муниципального творческого коллектива «Дебют».

По словам сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта в Костромской области Елены Лушиной, на мероприятии царила действительно доброжелательная, праздничная атмосфера. «В других городах есть, наверное, люди, которые до сих могут быть не согласны с тем, что два года назад произошло возвращение Крыма в Россию, что повлечет за собой это событие, потому что совершенно очевидно, что просто такие вещи в мире не происходят… Но в Костроме диаметрально противоположных мнений о этому вопросу не существует. Вообще вокруг этого события все это продолжает обсуждаться, и я думаю, что костромичи едины в своем мнении. У нас нет групп, которые отрицали бы или сомневались в том, что это случилось правильно», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM.

Елена Лушина отметила, что на митинге прозвучала важная мысль: дело не только в том, чтобы каждый год праздновать воссоединение с Крымом, но и пойти дальше, приложить все усилия, чтобы крымчане интегрировались в российскую действительность, могли почувствовать, что на самом деле вернулись «домой». Каждый человек может что-то сделать для Крыма — личное участие не должно заканчиваться на том, чтобы выходить на митинг раз в год, оно должно подтверждаться делами.

Напомним, в 2014 году 16 марта состоялся референдум о воссоединении полуострова Крым и города-героя Севастополя с Российской Федерацией. Через два дня, 18 марта, был заключен межгосударственный договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта. Приуроченные к этой дате мероприятия проходят во всех регионах РФ.