Вашингтон, 9 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В случае получения КНДР вакцины от COVID-19, все жители страны смогут получить первую дозу или однокомпонентный препарат от COVID-19 в течение десяти дней. Об этом сообщает американский портал 38 North.

Вакцинация

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Согласно опубликованным данным, данный прогноз построен на основе данных о вакцинации от кори, прошедшей в 2007 году.

По мнению экспертов, при наличии достаточного количества вакцины и условий для их хранения северокорейский минздрав может вакцинировать до 3,3 млн человек в день.

Известно, что имеющаяся в КНДР холодильная цепь способна поддержать развертывание по всей стране вакцин, требующих стандартного охлаждения. Например, вакцина AstraZeneca, которую можно хранить в холодильнике при температуре 2−8°C.

Эксперты отмечают, что для полной вакцинации населения КНДР может потребоваться не более двух месяцев.