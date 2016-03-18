Москва, 18 марта, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Владимир Путин поздравил жителей России со втором годовщиной воссоединения с Крымом с мостового перехода в Керчь. Выступление президента транслировали в прямом эфире с экранов, установленных на Васильевском спуске в Москве, где в данный момент проходит митинг-концерт «Мы вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин о Крыме

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Это исторической справедливости ждали без всякого преувеличения и думали об этом миллион людей, и это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме два года назад. Теперь, когда мы вместе, мы еще больше можем сделать. Сейчас я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно нужная, большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. Это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом и с Севастополем, наших возможностей. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед», — заявил президент.