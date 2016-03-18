Керчь, Крым, 18 марта, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал определиться с кандидатурой чиновника, который будет лично ответственным за реализацию проекта строительства трассы Керчь — Симферополь. Об этом глава государства заявил сегодня, 18 марта, на острове Тузла в Керченском проливе на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, в присутствии главы республики Крым Сергея Аксенова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, вице-премьера Дмитрия Козака и министра транспорта Максима Соколова.

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Путин предупредил, что кара за срыв сроков сдачи этой важной дороги будет крайне суровой.

«Я устал звонить по членам правительства, а также в Республику Крым, пытаясь найти ответственного за стройку», — сказал глава государства. Он потребовал, чтобы чиновники наконец определились с кандидатурой того должностного лица, который будет нести личную ответственность за проект.

Российский лидер также добавил, что это должен быть человек, которого можно повесить после подведения итогов строительства.

Напомним, скоростная трасса «Таврида» должна соединить Керчь и Симферополь. Она будет являться продолжением моста через Керченский пролив.