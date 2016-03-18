Кострома, 18 марта, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом по подозрению в совершении служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

pixabay.com Работник детского сада

Заведующая детским садом, которая является также депутатом горсовета Чухломы, по версии следствия, с 2011 по 2015 годы вносила заведомо ложные сведения в приказы о приеме на работу, являющиеся официальными документами.

Новые сотрудники были трудоустроены фиктивно — ими были местные жители, которые, как заведомо знала заведующая, исполнять соответствующие трудовые обязанности не будут. За «мертвые души» заведующая и другие работники детского сада получали дополнительный доход. Общий размер незаконно полученных денежных средств оценивается примерно в сумму 603 тысяч рублей. Ущерб действия заведующей нанесли муниципальному бюджету.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». На имущество подозреваемой может быть наложен арест.