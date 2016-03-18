Минск, 18 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Порядок, ответственность, активное участие государства в решении социально-экономических проблем и помощь России позволят не довести ситуацию в Белоруссии до такой катастрофы, как на Украине. Об этом 18 марта заявил Александр Лукашенко во время инспекции минской кондитерской фабрики «Коммунарка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения Белоруссии и России

Лукашенко осмотрел цеха фабрики, заслушал доклады её руководства и чиновников, вкусил сладостей, а также встретился с представителями трудового коллектива. По его словам, он целом он остался доволен увиденным. Во время выступления перед работницами «Коммунарки» Лукашенко прокомментировал ситуацию в республике и в мире.

По мнению Лукашенко, ранее принятые им решения о смене руководства фабрики и отстранения от управления ею (а также гомельской кондитерской фабрикой «Спартак») скрывшегося в США инвестора Канцельсона-Новикова были правильными и своевременными. Он также традиционно заявил, что «белорусские продукты питания вне конкуренции в мире» и производятся «без гмо, без заразы».

«Пусть наша продукция будет стоить немного дороже, но это будет качественная продукция, — сказал он. — И этого надо придерживаться пути».

Россия находится в ещё более худшей ситуации, чем Белоруссия, заявил Лукашенко. При этом он отметил, что даже в столь тяжёлые времена Россия помогает постсоветской республике. В таких условиях, отметил он, «надо перестать ныть и начинать работать» без упований на частных инвесторов.

По его словам, государство и в дальнейшем будет активно вмешиваться в экономические, политические и другие процессы, чтобы не довести ситуацию до такой ситуации, как в соседней Украине. Лукашенко отметил, что «страну легко упустить из рук», но затем собрать и восстановить намного труднее и именно этим объясняется та жесткость действий в отношении отдельных крупных бизнесменов, которые ныне томятся в СИЗО КГБ.

«То, что должно быть в руках государства, если оно ответственное государство — то, что обеспечивает жизни человеку», — сказал Лукашенко.

В модернизацию «Коммунарки» уже вложены десятки миллионов долларов, однако возможности государства не безграничны, констатировал Лукашенко. Он отметил: «Лишних денег сегодня нет».

Нет денег и на поддержание пенсий на нынешнем уровне и выход из ситуации, сообщил Лукашенко, один — повышение пенсионного возраста. «Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на 3 года, но: каждый год — по половинке, не обидеть людей», — сказал он, выступая перед трудовым коллективом. Лукашенко призвал женщин «выкладываться» на работе сейчас, не обращая внимания на более поздний выход на пенсию.

«Зарплата у людей невысокая, — признал Лукашенко. — Она не растет по стране так, как нам бы хотелось, наоборот — застыла. А пенсионный фонд — деньги, мешок пенсионный — формируется с вашей зарплаты. Вы отчисляете деньги на пенсию. Пока вы работаете — вы кормите своих родителей».

Рассказав о своём видении «солидарной системы распределительного характера», Лукашенко отметил, что принципиально система меняться не будет. Однако «в пенсионном фонде денег не увеличивается», что вынуждает руководителя постсоветской республики перенаправлять бюджетные средства на выплату пенсий — уже перенаправлен триллион белорусских рублей.

«Так продолжаться не может, — сказал Лукашенко. — Я забираю деньги у бюджетников, пенсионерам отдаю».

«Коль не растёт зарплата, а цены всё-таки движутся, — признал он. — Таким образом, пусть на 0,5−1% жизненный уровень падает».

«В пенсионном фонде не хватает денег, особенно на рост пенсий», — констатировал Лукашенко. Поэтому альтернативы повышению пенсионного возраста нет, подчеркнул он. В таком решении есть и ещё одна составляющая — оставить нынешние проблемы на нынешнем поколении, не перекладывая их на подрастающее.

Своей вины в создании этих проблем Лукашенко традиционно не усмотрел. Зато он выразил намерение «напрячь руководителей», от которых он ожидает создания новых рабочих мест, а также новых малых, средних и крупных предприятий.

Лукашенко также прокомментировал проблему повышения тарифов госмонополий на услуги ЖКХ. Руководитель постсоветской республики заверил пролетариев, что государство принимает решения в их интересах.

«Всем хотелось побольше содрать — с вас и государства», — заявил он, обвиняя неназванных лиц в преступном самоуправстве.

В настоящее время, сообщил Лукашенко, население оплачивает лишь около 40% себестоимости услуг ЖКХ и «мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг». При этом вторую половину покроют из госбюджета.

«Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50% вы платили, в будущем году — 75%, еще через два года — 100%», — сказал он. Однако спешки с повышением тарифов нет, заверил он, так как «вопрос, будут ли у вас деньги заплатить за это».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Белоруссии разгорелся так называемый «кондитерский скандал»: Александр Лукашенко 11 октября прибыл на кондитерскую фабрику «Коммунарка» и провел там совещание, в ходе которого распорядился ликвидировать наблюдательные советы и назначить новых директоров двух крупнейших кондитерских предприятий Белоруссии — СП ОАО «Спартак» и СОАО «Коммунарка». Крупный акционер фабрик «Коммунарка» и «Спартак» Марат Новиков на совещание не прибыл. По словам Лукашенко, «Новиков, он же Изя Сигизмундович, или как его» является уроженцем Белоруссии, проживающим в США, и другом главного редактора президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича. Новиков, отметил Лукашенко, установил контроль над белорусскими кондитерскими фабриками, «скупив за бутылку» их акции.

В результате судебных решений акции были перераспределены в пользу государства, на кондитерские фабрики были назначены новые руководители, а подконтрольные Новикову наблюдательные советы распущены. Обе фабрики работают и освоили «импортозаместительные» конфеты — аналоги Mars и Snickers.