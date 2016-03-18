Екатеринбург, 18 марта, 2016, 17:04 — ИА Регнум. На Белоярской АЭС энергоблок №4, работающий на быстрых нейтронах, планируют в мае текущего года впервые вывести на максимальную мощность. В случае успешной работы осенью энергоблок начнут эксплуатировать в промышленных масштабах. Об этом сообщает корпоративная газета «Быстрый нейтрон».

патриотам.рф Белоярская АЭС

Как отмечает издание, в мае БН-800 будет выведен на полную мощность. После этого — испытания оборудования, освоение разных режимов работы на самом высоком уровне мощности. Все это планируется закончиться к концу августа.

«Сдача энергоблока в промышленную эксплуатацию ожидается осенью, после получения заключения Ростехнадзора о полном соответствии блока проектным характеристикам», — сообщает «Быстрый нейтрон».

Четвертый блок Белоярской атомной станции БН-800 является прототипом энергоблоков на быстрых нейтронах. Считается, что энергетические блоки именного такого типа — будущее атомной энергетики. Помимо блока №4, на Белоярской АЭС работает еще один с реактором на быстрых нейтронах БН-600. Оба этих энергоблока с реакторами такого типа являются самими крупными в мире.

Реакторы на быстрых нейтронах, по мнению атомных энергетиков, наиболее перспективны во всех смыслах для развития атомной энергетики. Главным преимуществом таких реакторов является замкнутый ядерно-топливный цикл. Здесь благодаря расширенному воспроизводству ядерного топлива значительно расширится база «горючего» атомной энергетики. Кроме того, за счет ядерно-топливного цикла можно уменьшить объемы радиоактивных отходов. В качестве основного топлива на реакторах на быстрых нейтронах используется уран 238.

Напомним, что эксперименты с реакторами на быстрых нейтронах начались еще в 50-х годах прошлого века, а уже в 60−80-х годах особо активно в СССР, США и некоторых странах Европы проводились работы по созданию промышленных реакторов на быстрых нейтронах. Так, во Франции в Маркуле в 1974 году начали эксплуатировать энергетический реактор-размножитель на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем «Феникс». Он проработал до 2010 года.

В настоящее время именно Россия является мировым лидером в строительстве «быстрых» реакторов. Доказательство — на российской территории находится единственный в мире реакторы на быстрых нейтрона. Это третий и четвертый энергоблоки на Белоярской АЭС. Глядя на российские реакторы будущего, такие азиатские страны как Китай, Индия, Южная Корея и Япония начали проявлять интерес к этому направлению атомной энергетики. Так, в 2014 в Индии был запущен натриевый реактор PFBR-500 мощностью 500 МВт.

Ранее корреспондент ИА REGNUM сообщал, что четвертый энергоблок Белоярской АЭС планируется перевести на «топливо будущего» к 2019 году. Речь идет об уран-плутониевом МОКС-топливе, которое является самым перспективным в атомной отрасли.