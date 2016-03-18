Барнаул, 18 марта, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Алтайском крае работает межведомственная комиссия Сибирского федерального округа. Ее задача — оценить готовность сил и средств региона к безаварийному пропуску паводковых вод и к действиям в пожароопасный период года. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае сформирован запас материально-технических ресурсов на сумму 306 млн. рублей. Параллельно в крае проходят учения. Подробности сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт администрации Алтайского края В Алтайском крае готовятся к паводку

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю отмечают, что при отработке комплекса действий, направленных на недопущение возможных негативных последствий от весеннего паводка, провели тренировки по подрыву ледового покрова на водных бассейнах.

«Профилактические взрывы льда на протяжении долгого времени доказывали свою эффективность и являлись важной составляющей всего комплекса противопаводковых мероприятий. Ледяные пробки, образовывающиеся в узких местах или на изгибах русел, преграждают путь воде, и тогда река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории. Профилактические взрывы позволяют нарушить структуру льда, разрушить огромные ледяные пласты», — информируют спасатели. В ходе тренировочных мероприятий они отработали все этапы этого процесса.

Накануне, 17 марта комиссия прияла участие в видеоселекторном совещании с участием представителей всех муниципальных районов и городских округов Алтайского края. Вел заседание комиссии первый вице-губернатор Сергей Локтев.

«Проведенный анализ ликвидации чрезвычайных ситуаций прошлых лет, а также прогноз развития возможной обстановки показал, что на территории региона риску подтопления, вызванного различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, подвержено 49 муниципальных образований, в состав которых входит 204 населенных пункта. В подверженной лесным пожарам зоне могут оказаться 38 районов края со 187 селами», — проинформировал собравшихся Сергей Локтев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края создан запас необходимых материально-технических ресурсов, в том числе краевой запас на сумму 177 млн. рублей, муниципальные запасы — на 118 млн. рублей. Всего на эти цели направлено 306 млн. рублей.

«В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» проводится техническое переоснащение существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов на территории края. Общая сумма, предусмотренная на проведение работ, превышает 53 млн. рублей», — сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчев.

В настоящее время организована работа между Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и Алтайским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по включению в единую информационную сеть всех гидропостов для получения информации в режиме реального времени