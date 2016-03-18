Новосибирск, 18 марта, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Новосибирск присоединился к серии праздничных митингов в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией, которые прошли в пятницу, 18 марта, во многих регионах страны. Мероприятие под девизом «Крымская весна: мы вместе!» прошло в центре города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Усаров В Новосибирске прошел митинг в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией

Ни городскими, ни областными властями это событие не афишировалось — официальных приглашений ни те, ни другие не рассылали. Мероприятие было организовано Новосибирским отделением общественной организацией «Офицеры России». И именно общественники накануне приглашали горожан прийти на митинг. В итоге, на площади Ленина собрались представители политических партий, общественники, студенты и неравнодушные горожане — всего по разным оценкам от двух до пяти тысяч человек.

«Крым в нашем сердце!», «Вперед в СССР!», «Я люблю Крым» — такие надписи на плакатах можно было увидеть в руках у пришедших на митинг новосибирцев.

Мероприятие началось с гимна России. Продолжилось рассказами о том, что Россия не дала захватить Крым «фашистам» и о том, чем и как сейчас живет полуостров.

«Вместе со всей великой Россией мы демонстрируем единство российского Крыма. Восстановлена политическая справедливость. Крым был, есть и будет с нами!», — сказал руководитель реготделения «Офицеры России» Геннадий Гуляев.

Посетили мероприятия и представители новосибирской власти: губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, вице-спикер заксобрания региона Андрей Панфёров, первый вице-мэр Виктор Игнатов, начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова и некоторые депутаты горсовета. Но активного участия никто из них в митинге не принял.

Уже после праздничного мероприятия депутат горсовета Новосибирска Евгений Панферов отметил, что присоединение Крыма и Севастополя вывело Россию в лидеры."Я отношусь положительно к принятому решению крымчан, и считаю возращение исконно российских земель правильным шагом, который укрепит позиции нашей страны на международной политической арене. Те, события, которые были в 90-х, поставили нашу страну в рейтинге, по мнению западных государств, на одно из последних мест. А присоединение полуострова Крым и Севастополя вывело нашу страну в лидеры, с нами стали считаться и прислушиваться. Естественно, этому способствовала грамотная политика нашего президента Владимира Путина. Я очень рад, и горд, и кто бы, что не говорил, я считаю это правильным шагом на пути к построению сильной державы», — отметил Панферов.

В общей сложности митинг длился не больше двадцати минут. После того, как ведущий зачитал резолюцию, в которой говорилось о том, что новосибирцы поддерживают твердость внешнеполитической позиции президента Российской Федерации Владимира Путина и выступают за дальнейшее развитие партнерских отношений между Новосибирском и Севастополем, начался праздничный концерт, где художественные коллективы исполнили патриотические песни.

Правда, как только официальная часть закончилась, большинство митингующих тут же поспешили покинуть мероприятие.

Заместитель начальника штаба Национально-освободительного движения в Новосибирске Василий Веселов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что на мероприятие пришло много представителей политических партий, которые участвуют только в официальной части. «На митинге было очень много человек, говорят более 5 тысяч человек. Некоторые даже насчитали около десяти тысяч. Я пришел минут через двадцать после начала, но митинг уже закончился и шел праздничный концерт. На площади оставалось не больше двухсот человек. Ну что тут скажешь, административный ресурс разошелся по домам. Главное, что пришли. Много было представителей различных партий, и они на концерты, как правило не остаются», — подчеркнул Василий Веселов, напомнив, что в прошлом году на митинге было намного меньше участников — порядка полутора тысяч.

«Мы радуемся этому празднику. Это для нас начало воссоединения и собирания русских земель. Это освобождение Крыма от западных захватчиков, которые сейчас ведут гибридные войны. И мы надеемся, что это будет продолжаться, и за Крымом пойдут и другие», — отметил ИА REGNUM Веселов.