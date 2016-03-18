Москва, 18 марта, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Сохранение ключевой ставки на уровне 11% было ожидаемо и в текущей экономической ситуации целесообразно. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 марта управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков, комментируя решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 11%.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Консервативное решение с сохранением ключевой ставки на уровне 11% было ожидаемо и в текущей экономической ситуации целесообразно. Прежняя тональность ЦБ свидетельствовала об ужесточении политики. На наш взгляд, в случае если мы не увидим новой волны коррекции по ценам на нефть и усиления инфляционных рисков, снижение ставки до 10% возможно уже во втором квартале», — говорит эксперт.

Ранее ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 11%. Как сообщается в сообщении регулятора, принимая решение о ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из ожиданий более низких, чем в декабрьском прогнозе, цен на нефть. Банк России заложил в обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в 30 долларов США за баррель в 2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов США за баррель к 2018 году.