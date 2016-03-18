Барнаул, 18 марта, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, барнаульская общественность, представители общественных организаций и региональных отделений политических партий провели митинг «Крым и Россия — навеки дома!». На массовое мероприятие, которое посвятили годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пришли около 8 тыс. человек.

пресс-центр мэрии Барнаула Митинг «Крым и Россия — навеки дома!» в Барнауле

Выступавшие одобрили внешнеполитический курс Президента России, указали на стратегическое значение возвращения крымской территории в состав РФ, приняли резолюцию митинга, в которой озвучены основные тезисы из докладов выступавших, в том числе, требование прекратить любые провокации против жителей Крыма, — информирует официальный сайт Барнаула.

«Крым был и остаётся российским регионом. Большинство населения России, несмотря на разные политические взгляды, и религиозные убеждения, сплотилось вокруг Президента России Владимира Путина. Мы — одна страна. Желаю всем нам, тем, кто пришёл сюда, кто сердцем и умом с нами, мирного неба над головой и светлого будущего», — обратился к землякам заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Андрей Осипов. Его слова приводит официальный сайт региона.

Председатель правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, обращаясь к землякам, подчеркнул, что 18 марта стало настоящим праздником.

«Мы помним, как два года назад вершилась судьба Крыма и России. В то время, когда на Украине разворачивались кровавые события, происходил государственный переворот, по всей России и в Барнауле проходили митинги солидарности с братским народом Украины, с крымчанами, ведущими борьбу против вооруженного захвата власти националистическими и олигархическими группировками. Затем мы горячо приветствовали результаты референдума жителей Крыма и решение о присоединении Крыма и Севастополя к России. Это решение было поистине всенародным. Эти события навсегда останутся в памяти народов Крыма и России. Страны Запада не признали результаты референдума, ввели против нашей страны санкции. Украинские националисты развязали войну, которая до сих пор не закончена, продолжается и дипломатическое давление на Россию. Но мы все это вынесли и выдержим в дальнейшем. Потому что мы вместе. Потому что нашей страной руководит достойный национальный лидер Владимир Путин», — констатировал Сергей Завалихин.

«За многие столетия Крым стал символом русского духа. Он — часть нашей истории. В 2014 году Крым бескровно вернулся к себе домой. В мир, который выступает гарантией свободного развития, взаимопонимания, дружбы и взаимовыручки. Наша страна живёт и развивается, опираясь на ценности свободы, ответственности, патриотизма», — подчеркнула руководитель Алтайского регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Екатерина Четошникова.

Проект резолюции митинга его участники поддержали единодушно.

«При поддержке России крымчане преодолеют все трудности. Россия сумеет победить в противостоянии с Западом, который организовал жесточайшее давление на нашу страну. Мы, участники митинга, представители общественных организаций, региональных отделений политических партий, жители города Барнаула, в очередную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, требуем прекратить любые провокации против жителей Крыма, заявляем о поддержке внешнеполитического курса Президента Российской Федерации Владимира Путина, в том числе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке», — говорится в резолюции.