Архангельск, 18 марта, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Архангельске, как и по всей стране, сегодня отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На площади перед областным театром драмы собралось более 500 архангелогородцев. Мероприятие началось с флешмоба. Активисты и общественники выстроились в форме слова «Крым», передает корреспондент ИА REGNUM.

После флешмоба начался митинг-концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города.

«Два года назад Крым и Севастополь стали неотъемлемой частью России. Мы — одна страна. Впереди у нас общее светлое будущее. И пусть этот знаменательный день всегда будет примером единства и сплочённости нашего народа!», — сказала в своем выступлении председатель федерации профсоюзов Архангельской области Алла Собашникова.

Напомним, 18 марта 2014 года в Кремле Владимир Путин и представители полуострова подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Историческому событию предшествовал референдум, на котором абсолютное большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за воссоединение.