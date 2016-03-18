Москва, 18 марта, 2016, 15:57 — ИА Регнум. О стратегии возрождения холодильной промышленности рассказал участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» доктор технических наук, заведующий исследовательской лабораторией Кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ Игорь Мазурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, во-первых, необходимо выйти из Монреальского и Киотского протоколов и вернуться на уровень РКИК и Венской конвенций до выяснения истинных причин глобального потепления и гибели озона. Во-вторых, надо принять Экологический кодекс РФ с приоритетом человека и без гипотез, не имеющих доказательств. В-третьих, следует создать госпрограмму по возрождению холодильной промышленности на основе восстановления отечественных базовых заводов-производителей компрессоров и энергоэффективных рабочих тел, в том числе, и с использованием природных фреонов из фумарольных газов Камчатки, что позволит РФ сохранить запасы сырьевого фтора.

Кроме того, Мазурин предложил восстановить нормативную документацию по безопасному применению фреонов с восстановлением биотеста, ТУ и ГОСТов на фторсодержащие вещества, а также государственные надзорные органы РФ по безопасному использованию рабочих тел в промышленности, на транспорте, в оборонной отрасли и торговле.

И, наконец, речь идет об использовании альтернативного хладона-510, который должен соответствовать международному стандарту ISO-9001 в редакции 1987 года, то есть при условии обязательной утилизации при ревизиях оборудования и рецикла хладона-510 для повторного использования.

О необходимости доработать и принять Экологический кодекс РФ заявила и представитель НИУ МЭИ Вера Понуровская. По ее мнению, для создания экологического права нужно перейти к приоритету национального права над международным. Кроме того, все природоохранные документы должны базироваться на законченном научном знании. Как полагает эксперт, экологическое право должно быть методически системным и регулировать не только вопросы защиты ОС, но и вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия человека. Помимо этого, в экологическом праве должна обязательно учитываться связь с хозяйствующим субъектом, что исключает безапелляционность принятого решения на основе Экологического кодекса, отмечает Вера Понуровская.

Напомним, 18 марта в пресс-центре ИА REGNUM прошел второй день форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России». Он посвящен выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения.