Ярославль, 18 марта, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Ярославская область принимает участие в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России. В рамках этого процесса, в частности, предлагается сократить сроки предоставления государственных услуг. Об этом сообщает официальный сайт губернатора Ярославской области. Основные мероприятия по улучшению инвестиционного климата в регионе были намечены в ходе первого заседания специализированного организационного штаба.

фото сайта yastrebov.ru губернатор Ярославской области Сергей Ястребов

В частности, речь шла о повышении эффективности процедур, связанных с выдачей разрешений на строительство, государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрацией прав собственности, подключения к электроэнергии, постановки земельных участков на кадастровый учет. Сроки выполнения этих процедур должны быть сокращены.

«Среднее время получения разрешения на строительство составит по итогам 2016 года 90 дней (по итогам 2015 — в среднем 153 дня), подключения к электроэнергии — 100 дней (в 2015 — 112), регистрации прав собственности — до 8 дней (в 2015 — 18 дней в среднем)», — отмечается в сообщении официального сайта губернатора Ярославской области.

Участие в рейтинге Ярославская область принимает уже второй год подряд, при этом в 2015 году регион занял 30 место из 76. Оценка инвестиционного потенциала каждого субъекта РФ оценивается в соответствии с широким перечнем критериев: развитость транспортной, инженерной, телекоммуникационной инфраструктуры, наличие институтов развития для бизнеса, финансовая поддержка, наличие трудовых ресурсов и т.д.