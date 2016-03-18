Москва, 18 марта, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Монреальский протокол построен на схемах агрессивного маркетинга из учебников, заявил участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», доктор технических наук, заведующий исследовательской лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ Игорь Мазурин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Мазурин на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Сначала дали идею, протащили через ООН, ввели запреты, после чего начались разорения предприятий. Предприятия разорились — мы потеряли и рынки, и заводы. А что при этом? Оказывается, условием агрессивного маркетинга является молчание государства, на глазах которого разрушают его промышленность», — уточнил эксперт.

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Мазурин обратил внимание на то, что Киотский и Монреальский протоколы строятся на несостоятельных научных гипотезах о гибели озона, а по сути своей, являются «банальным методологическим подлогом». Кроме этих гипотез есть масса других, однако методические основы данных предположений осмыслены не были, подчеркнул он.

«И, кроме того, об этом было сказано открытым текстом, а наше правительство пытается дальше идти и подписывать», — отметил заведующий исследовательской лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники МЭИзаведующий исследовательской лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ.

В заключение ученый вынужден был констатировать, что еще со времен СССР и первых международных климатических соглашений наша страна упустила все возможности оспорить научную несостоятельность как Монреальского, так и Киотского протоколов.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM проходит форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», главной целью которого является выработка российского ответа на Парижское климатическое соглашение, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.

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