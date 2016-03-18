Копенгаген, 18 марта, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Во время интервью с тренером женской норвежской сборной по гандболу Клавсом Брюном Йоргенсеном, которое транслировалось на телеканале TV2, внезапно из кадра исчезла женщина.

cbs1sao.ru Манипуляция

Инцидент произошел в аэропорту Копенгагена (Дания), когда сотрудники СМИ общались с мужчиной.

На кадрах видно, как на заднем фоне стоят несколько женщин. Вдруг одну из них буквально на доли секунды закрывает проходящий мимо человек. Когда он отходит, женщины на месте уже нет.

Некоторые интернет-пользователи предполагают, что молодая девушка просто синхронно вышла из кадра с другой пассажиркой, пишет RT.