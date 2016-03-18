Москва, 18 марта, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Говорить о глобальном смещении с курса импортозамещения сырной продукции в столице не приходится, такое мнение выразил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент МТПП Сурен Варданян, комментируя возможное возвращение европейских сыров на прилавки столичных магазинов, благодаря небольшому государству Европы — Сан-Марино, которое не попало под российское продуктовое эмбарго.

picserver.org Виды сыра

«Я бы расценивал это как достаточно позитивный шаг для рынка. С одной стороны, это мотиватор, а с другой стороны, показатель того, что все-таки здравомыслие начинает тихонько возобладать», — сообщил Варданян.

Эксперт считает, что попытка вернуть европейские товары в Россию представляет собой очевидное желание бизнеса восстановить контакты. Он предположил, что Сан-Марино займется поставкой твердых сыров, поэтому вытеснить отечественных производителей, которые занимаются, в основном, мягкими сортами сыра, не получится. «Если мы говорим о создании легального входа производимых в Сан-Марино сыров, то ничего плохого не будет. И кроме сыров, насколько я в курсе, говорится о поставках мясной продукции. Есть уже образцы хамона, которые производятся на российских заводах. Давайте сравнивать, давайте смотреть! Я подчеркну, что за то время, которое было дано, те производители, которые реально хотели занять свою нишу на рынке, — они ее начали занимать. Сегодня такого вот масштабного подавления наших производителей не будет. Государство четко выразило свою политику в поддержке отечественного производителя. Но это совсем не означает безальтернативную, безконкурентную рыночную среду», — считает Варданян.

Напомним, о готовящемся соглашении о поставках сыра и премиальной мясной продукции из Сан-Марино сообщили в Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ). Как заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Лищук, представителем европейского государства выступила министр территориального развития и международного экономического сотрудничества республики Антонелла Муларони.

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В России запрет на ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Автралии, Канады и Норвегии вступил в силу в 2014 году. Кроме того, с конца 2015 года запрещена поставка ряда продуктов из Турции. Продуктовое эмбарго введено также и в отношении Украины.