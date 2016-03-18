Санкт-Петербург, 18 марта, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Прямые рейсы из Белграда в Петербург и обратно начнет выполнять авиакомпания Air Serbia. Это станет первой регулярной авиалинией между столицей Сербии и северной столицей России в новейшей истории Петербурга, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» — управляющей компании аэропорта «Пулково».

airserbia.com Самолет Air Serbia A319

Первый рейс состоится ровно через три месяца — 18 июня 2016 года. Полеты будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, на самолете Airbus A319. Время в пути составит всего 2 часа 40 минут.

«В 2015 году Белград стал наиболее востребованным у путешественников направлением, по которому не было прямых перелетов из Санкт-Петербурга. За минувшие пять лет непрямой пассажиропоток между двумя городами возрос на 263% и в 2015 году превысил 20 тысяч человек», — пояснил значимость предстоящего события Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей компании аэропорта «Пулково».

Продажи билетов на прямые рейсы из Петербурга в Белград уже начались, стоимость билетов — от 232 евро за перелет в экономическом классе туда-обратно.

Как напомнили в ООО «ВВСС», в весенне-летнем сезоне 2016 года из «Пулково» начинаются также регулярные рейсы в Загреб (Хорватия), Шанхай (Китай), Керкиру, Закинтос (Греция) и Батуми (Грузия). Возобновятся перелеты в Неаполь (Италия), Брюссель (Бельгия) и другие города Европы.