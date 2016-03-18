Москва, 18 марта, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Российский рубль начал укрепление в парах с иностранными валютами. Резкое укрепление рубля уже влияет на показатели по бюджетному дефициту, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Этот мартовский энтузиазм, конечно, приятен глазу, но очень болезнен для Минфина и экспортеров. Есть определенные основания ожидать, что биржевая истерия близка к финалу», — полагает эксперт.

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Она напомнила, что цены на черное золото растут, баррель Brent стоит $42,29 (+1,8%). «Вопрос в том, надолго ли, потому что фундаментальных поводов для такого драйва на площадке сейчас нет. Как только будут возвращены в эксплуатацию участки нефтепроводов в Нигерии и Иране, нефтяным оптимистам придется быстро отойти к безопасным уровням. «Пузырь» в нефти надувается моментально, но также быстро эта спекулятивная премия сокращается впоследствии», — высказала свое мнение Бодрова.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне прежних 11% годовых, вновь сославшись на риск ускорения инфляции.

Добавим, сегодня за доллар США давали 67,88 руб. (-0,3%), за евро — 76,53 руб. (-0,7%). Нефть снова пошла вверх и потянула за собой российскую валюту. Цены на нефть марки Brent выросли до $42,29 (+1,8%). Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные (19−20 марта) и понедельник (21 марта), вырос на 4,2 копейки — до 77,1992 рубля, курс доллара уменьшился на 15,7 копейки, до 68,4026 рубля.