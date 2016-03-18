«Резкое укрепление рубля влияет на бюджетный дефицит»
Москва, 18 марта, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Российский рубль начал укрепление в парах с иностранными валютами. Резкое укрепление рубля уже влияет на показатели по бюджетному дефициту, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Этот мартовский энтузиазм, конечно, приятен глазу, но очень болезнен для Минфина и экспортеров. Есть определенные основания ожидать, что биржевая истерия близка к финалу», — полагает эксперт.
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Она напомнила, что цены на черное золото растут, баррель Brent стоит $42,29 (+1,8%). «Вопрос в том, надолго ли, потому что фундаментальных поводов для такого драйва на площадке сейчас нет. Как только будут возвращены в эксплуатацию участки нефтепроводов в Нигерии и Иране, нефтяным оптимистам придется быстро отойти к безопасным уровням. «Пузырь» в нефти надувается моментально, но также быстро эта спекулятивная премия сокращается впоследствии», — высказала свое мнение Бодрова.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне прежних 11% годовых, вновь сославшись на риск ускорения инфляции.
Добавим, сегодня за доллар США давали 67,88 руб. (-0,3%), за евро — 76,53 руб. (-0,7%). Нефть снова пошла вверх и потянула за собой российскую валюту. Цены на нефть марки Brent выросли до $42,29 (+1,8%). Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные (19−20 марта) и понедельник (21 марта), вырос на 4,2 копейки — до 77,1992 рубля, курс доллара уменьшился на 15,7 копейки, до 68,4026 рубля.