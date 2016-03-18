Чебоксары, 18 марта, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-феврале текущего года в консолидированный бюджет республики поступило 5,056 млрд рублей доходов. Это на 2,6% выше аналогичного уровня 2015 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 3,051 млрд рублей, что на 0,2% ниже уровня января-февраля прошлого года, сообщили ИА REGNUM в Минфине Чувашии.

ИА REGNUM За два месяца доходы составили 5 млрд рублей

Ниже уровня аналогичного периода 2015 года поступление акцизов по подакцизным товарам (на 2,3%), налогам на имущество (на 25,7%), неналоговым доходам (на 18,4%). Крупными, экономически или социально значимыми организациями в консолидированный бюджет уплачено 1,26 млрд рублей налогов, что составляет 47% от общей суммы поступлений налоговых доходов.

Объем безвозмездных поступлений возрос на 7,3% и превысил 2 млрд рублей.

За два месяца расходы консолидированного бюджета Чувашии составили 5,2 млрд рублей. В том числе на социальную политику направлено более 1,1 млрд рублей, на развитие образования — 1,98 млрд рублей, в сферу здравоохранения — 1 млрд рублей, на развитие национальной экономики — 317,5 млн рублей.

Консолидированный бюджет Чувашии в январе-феврале исполнен с дефицитом в размере 145,3 млн рублей.