Москва, 18 марта, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений. Данное решение было продиктовано неустойчивой ситуацией на рынке нефти и в экономике РФ. Несмотря на то, что в последнее время цены на нефть активно восстанавливаются, регулятор считает данную динамику зыбкой и не устойчивой, считает заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

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«Центробанк предполагает, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится еще некоторое время, что наводит на мысль о том, что на следующем заседании 29 апреля ставка вновь останется на прежнем уровне», — сказала Кокорева.

По её мнению, «регулятор не изменил свои целевые уровни по инфляции и ожидает ее сокращения к концу 2017 года до 4%, хотя не исключает, что при ухудшении ситуации на рынке нефти, этот показатель может быть превышен».

«Рублевые пары не отреагировали на решение Центробанка. Утренний рост перешел в падение на фоне роста нефтяных котировок. Пожалуй, рубль и впрямь надумал укрепляться. До конца марта пара доллар/рубль может опуститься до отметки 60 рублей», — высказала свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне прежних 11% годовых, вновь сославшись на риск ускорения инфляции.

Добавим, 18 марта пара доллар/рубль торговалась вблизи отметки 68,00. Цена на нефть марки Brent впервые с 7 декабря 2015 года превысила $42 за баррель. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные (19−20 марта) и понедельник (21 марта), вырос на 4,2 копейки — до 77,1992 рубля, курс доллара уменьшился на 15,7 копейки, до 68,4026 рубля.