Москва, 18 марта, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 18 марта, что контакты о возобновлении авиасообщения между Египтом и Россией не прерываются.

pixabay.com Авиационное сообщение

По его словам, работа ведется с тем, чтобы обеспечить необходимые условия безопасности для возобновления авиационного сообщения. Докладом о готовности к возобновлению полетов, якобы подготовленным египетской стороной, Кремль не располагает.

Песков посоветовал по поводу доклада обратиться к транспортным властям России. «Я не могу сказать, потому что это же рассматривается нашими авиационными властями, в первую очередь ими осуществляются контакты с египетскими коллегами, я не располагаю такой информацией», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданское авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после террористического акта на борту пассажирского самолета А-321 авиакомпании «Когалымавиа». На этом самолете российские туристы возвращались в Санкт-Петербург после отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.