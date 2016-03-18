Москва, 18 марта, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Парижское соглашение должно пройти проверку на соответствие Конституции России, заявил 18 марта участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» адвокат, советник генерального директора Научного центра Восточного научно-исследовательского института по безопасности угольной промышленности Михаил Шеповалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Шеповалов на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

Несмотря на мнение эксперта о том, что переводить все вопросы в сферу судебных разбирательств — не конструктивно, Михаил Шеповалов сомневается в возможности договориться со сторонниками подписания Парижского соглашения, которыми являются люди, обладающие властными полномочиями, выражающими мнение государства на международном уровне: «Как практикующий юрист, напомню, что законодательство составлено таким образом, что подталкивает людей договариваться. Но я бы хотел эту иллюзию сразу отмести. Тут надо бить и выводить проблему из тени».

Михаил Шеповалов обозначил одну из существенных претензий к соглашению: «Введение углеродного налога, которое повлечет увеличение стоимости для граждан РФ». Это, в свою очередь, по мнению эксперта, приведет к обнищанию населения: «Это бизнес-захват, технологическая колонизация».

В 2013 году, как сообщает заведующий лабораторией инноваций Института микроэкономики Виктор Потапов, поступил «первый звонок»: «Европа стремилась заставить платить углеродный налог на полеты российских самолетов».

Юрист предлагает обратиться к Конституции РФ, которая содержит определенные достижения. Одним из них, по мнению Михаила Шеповалова, является механизм, закрепленный в статье 125: «Он позволяет подать запрос в Конституционный суд на проверку соответствия Конституции международного договора, которым, по сути, является Парижское соглашение».

Как сообщает советник генерального директора НЦ ВостНИИ, если Конституционный суд примет запрос, подписать соглашение будет невозможно: «Само обращение уже позволяет приостановить действие соглашения». Более того, Михаил Шеповалов рекомендует сделать это до начала процесса ратификации Парижского соглашения 22 апреля 2016 года. Инициатива может исходить от президента, Совета Федерации, Государственной думы РФ, а также от регионов в лице как исполнительной, так и законодательной власти.

Предположительно регионами, которые могут поддержать запрос, являются Кемеровская область, Хакасия, Коми, Якутия и ряд других.

Напомним, сегодня, 18 марта в пресс-центре ИА REGNUM — второй день форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России». Он посвящен выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения.