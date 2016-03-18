Москва, 18 марта, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Эта цифра следует из расчета стоимости антропогенных выбросов CO 2 в Европе по ставке 30 евро за одну тонну. «Из стоимости российского газа будет вычитаться 75 долларов за каждые 10 кубометров газа в виде так называемого углеродного налога, если фотосинтезирующий мир России будет признан мировым сообществом неспособным поглощать «экспортируемый» антропогенный CO 2 », — считает Виталий Болдырев.

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Утверждение участника форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» основано на существенном занижении поглотительной способности российских лесов. В частности, по предложенной Межведомственной комиссией РФ методике, леса Западной и Восточной Сибири не относятся к «управляемым» и таким образом могут практически не учитываться в расчете абсорбции. В реальности же «Россия располагает гигантским резервом квот на атмосферное природопользование с использованием своего растительного мира для поглощения планетарного антропогенного углекислого газа и восстановления на планете Земля атмосферного кислорода», — считает участник форума.

Напомним, в пресс-центре ИА REGNUM проходит форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» (17−18 марта 2016 года), посвященный выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.