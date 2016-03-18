Владивосток, 18 марта, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке в пятницу, 18 марта, состоялся митинг, посвященный второй годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией. Празднование стартовало у мемориала «Боевая слава ТОФ» и продолжилось концертом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: администрация Владивостока Приморский ветеран о Крыме и России «Мы должны быть едины!»

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Председатель Ассамблеи народов Приморья Сергей Пушкарев во вступительном слове отметил, что Крым всегда был и останется нашим.

«Два года назад наши соотечественники вернулись на Родину! Сегодня мы единое и непобедимое государство», — подчеркнул Сергей Пушкарев.

Его речь поддержал председатель владивостокского совета ветеранов Сергей Кондратенко, который вспомнил, как три года назад ветераны из Приморья принимали участие в Дне Победы в городе Севастополь.

«Крым был тогда еще украинским, но там жили наши, русские люди. Они говорили на нашем языке, держали в руках российские флаги. Именно поэтому решение народного референдума о воссоединении Крыма с Россией для нас не было неожиданностью. Мы должны быть едины!», — обозначил спикер.

Кроме митинга во Владивостоке с концертной программой выступили артисты детского ансамбля русских народных инструментов «Вишенка», а также вокалист Александр Пстыга.

По сообщению региональной администрации, на митингах, концертах и других праздничных мероприятиях, приуроченных ко второй годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией, которые прошли почти во всех муниципалитетах Приморья, собралось около 17 тысяч человек. В 2015 году эта цифра приблизилась к 16 тысячам жителей края.