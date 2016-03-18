Ярославль, 18 марта, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы резко раскритиковали работу Ярославского отделения Фонда социального страхования на заседании комиссии по социальной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Наибольшее недовольство вызвала ситуация с обеспечением подгузниками инвалидов. Управляющий отделением фонда Михаил Лапочкин, который докладывал об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, сказал, что закупка подгузников в конце 2015 года была сорвана из-за введения санкций в отношении турецких товаров.

фото сайта Ярославской областной думы Лариса Ушакова

«Победитель аукциона планировал поставить подгузники турецкого производств, но не смог этого сделать. В результате контракт был заключен с другим участником только 14 декабря, а поставка должна была произойти до 20 декабря. Результат — подгузники были поставлены только на 8 млн, а 15 миллионов остались неосвоенными», — сказал депутатам управляющий региональным отделением фонда соцстраха Михаил Лапочкин.

По словам Лапочкина, три следующих аукциона по закупке подгузников вообще не состоялись из-за отсутствия участников. Наладить поставку руководитель отделения фонда обещал в апреле.

«Уникальная ситуация: деньги есть, а подгузников нет. До 10 апреля инвалидам, извините, в туалет, что ли, не ходить?» — сказала председатель комитета по соцполитике Лариса Ушакова.

Члены комиссии констатировали, что в соседних регионах проблем с подгузниками нет. Депутаты приняли решение признать работу регионального отделения Фонда социального страхования неудовлетворительной в деле обеспечения инвалидов средствами реабилитации и обратиться к руководству Федерального фонда с требованием принять меры.