Санкт-Петербург, 18 марта, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Проект с названием «Экзистенциальность» победил на конкурсе молодых архитекторов «Архишанс», сообщили организаторы. Участники конкурса должны были разработать концепцию обзорной площадки высотной башни «Лахта центра», который строится на берегу Финского залива в Петербурге.

https://vk.com/archichance Эскизы проекта «Экзистенциальность» для «Лахта центра»

Эта площадка, как отмечается, станет одной из самых высоких смотровых площадок мира мира и одной из новых достопримечательностей Петербурга. Проект, признанный победителем, разработан молодыми архитекторами Любовью Горобец и Ольгой Симоненко — магистрами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Проект предусматривает, что смотровая площадка на высоте 357 метров будет поделена на два уровня. На полу нижнего уровне будут представлены проекции с исторической информацией об истории покорения высоты — «начиная от легенд об Икаре и Вавилонской башне, заканчивая зарисовками об МКС, небоскребах, самолетах, космических ракетах», предложили авторы.

На верхний уровень будет вести криволинейный пандус-«облако», который не позволит поднимающемуся раньше времени увидеть, что его ждет наверху. Это будет «символическое восхождение, которое делает человек каждый раз, когда покоряет новые высоты», — говорится в авторской концепции.

Центр верхней площадки предлагается перекрыть куполом, к которому будут подвешены небольшие рупоры. «Поднеся рупор к уху, можно услышать разные звуки — природы, города, человеческого шепота, нескольких музыкальных нот. Каждый из рупоров издает свой звук, а все вместе — едва уловимый звуковой фон, своеобразную «музыку» Вселенной», — пояснили свой замысел молодые архитекторы.

Верхний уровень смотровой площадки будет моделью «другой реальности», где посетители «Лахта центра» смогут задуматься над экзистенциальными вопросами.

«Лахта центр» — общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой группы Газпром, который возводится на северном берегу Финского залива в Петербурге. Главным элементом комплекса станет башня высотой 462 метра. Общая площадь зданий и сооружений комплекса составит 400 тыс. кв. метров. Комплекс планируется открыть в 2018 году.