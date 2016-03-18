Брянск, 18 марта, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Брянский областной суд оставил приговор в отношении бывшего президента Брянской торгово-промышленной палаты Татьяны Суворовой без изменений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, за мошенничество чиновница осуждена на год колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 18 марта. Адвокаты пытались добиться полного оправдания своей подзащитной. Гособвинение настаивало на том, чтобы оставить в силе решение суда первой инстанции. В результате областной суд не стал менять приговор, вынесенный Советским районным судом Брянска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009—2011 годах президент торгово-промышленной палаты похитила 1,4 млн рублей. По фиктивным документам она получила деньги, которые были выделены по программе господдержки малого и среднего предпринимательства в Брянской области. Своими действиями женщина причинила имущественный вред департаменту экономического развития Брянской области.