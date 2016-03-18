Москва, 18 марта, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Банк России предлагает с 1 января 2017 года обязать страховые компании заключать договоры по ОСАГО в электронном виде на всей территории страны, говорится в сообщении регулятора.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Оформление договора в электронном виде является правом, а не обязанностью страховой компании, — отмечается в сообщении. — В настоящий момент электронные полисы предлагают 15 страховых компаний из 81, имеющей лицензию на обязательное страхование автогражданской ответственности».

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин добавил, что «инициатива Банка России направлена прежде всего на повышение доступности и качества предоставления услуги ОСАГО, поскольку автовладельцы смогут приобретать полис в любое время, в любом месте вне привязки к месту нахождения продавца».

Напомним, что электронные продажи полисов ОСАГО стартовали в России 1 июля 2015 г.

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